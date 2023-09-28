Посол России призвал премьера, правительство и парламент Канады извиниться перед русскими за чествование ветерана СС

Посол Российской Федерации в Канаде Олег Степанов прокомментировал чествование в канадском парламенте ветерана дивизии СС «Галичина» («Галиция») – *экстремистского формирования, запрещённого в России – Ярослава Гунько (Гунька).
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