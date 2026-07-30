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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Сан-Хосе» о Смите: «Хотим заключить долгосрочный контракт. Если не получится сейчас, разберемся с этим по ходу сезона»

Генеральный менеджер « Сан-Хосе » Майк Грир заявил, что клуб хочет в ближайшее время подписать долгосрочный договор с Уиллом Смитом .

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