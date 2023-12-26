Туляки заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму

Спортсмены Спортивно-стрелкового клуба "Олимп" из Тулы продемонстрировали высокий уровень подготовки и достигли впечатляющих результатов на недавно завершившихся всероссийских соревнованиях по спортивному туризму.
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