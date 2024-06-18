Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен призвал Соединенные Штаты укреплять свой арсенал и провести подземные ядерные испытания, если Россия и КНР "продолжат отказываться от добросовестных переговоров по контролю за вооружениями".
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