Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен призвал Соединенные Штаты укреплять свой арсенал и провести подземные ядерные испытания, если Россия и КНР "продолжат отказываться от добросовестных переговоров по контролю за вооружениями".