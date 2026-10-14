Новый сменный трансивер для ИИ-фабрик обеспечит путь к ёмкости 12,8 Тбит/с и снизит число уровней коммутации Nvidia и Cisco представили 12 октября на саммите OCP Global Summit новый форм-фактор оптического трансивера — USFP (Ultra-Dense Small Form-Factor Pluggable).
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