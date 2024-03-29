Сериал "Спойлер" с Матвеевым и Ходченковой выйдет 18 апреля

Сериал "Спойлер" выйдет 18 апреля. Об этом "Газете.Ru" сообщил онлайн-кинотеатр Кинопоиск. Проект рассказывает о бизнесмене Андрее Оболенском, который с подачи ведущего политтехнолога страны становится кандидатом-спойлером действующего губернатора Корецкого в выборах в Куйбышевской области.
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