Сериал "Спойлер" с Матвеевым и Ходченковой выйдет 18 апреля

Сериал "Спойлер" выйдет 18 апреля. Об этом "Газете.Ru" сообщил онлайн-кинотеатр Кинопоиск. Проект рассказывает о бизнесмене Андрее Оболенском, который с подачи ведущего политтехнолога страны становится кандидатом-спойлером действующего губернатора Корецкого в выборах в Куйбышевской области.