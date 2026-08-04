Павлова: Слова испанской синхронистки о краже программы россиянами необоснованны

Изображение иллюстративное (тренировка по синхронному плаванию) Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Заслуженный тренер РФ, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова заявила, что претензии испанской синхронистки русского происхождения Алисы Ожогиной о «краже» российскими спортсменками контента, который ранее использовали испанки, необоснованны.
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