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Несколько слов о доходах и пенсиях депутатов Госдумы, которые в 2023 году бьют все рекорды

Несколько слов о доходах и пенсиях депутатов Госдумы, которые в 2023 году бьют все рекорды

Интересная жизнь с Vera Star Андрей Макаров. Фото: ptoday.ru Если бы депутаты и чиновники не вляпывались с завидной регулярностью в скандалы и не кичились своей роскошной жизнью, то мы бы большинство из них не знали ни по имени, ни по фамилии.

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