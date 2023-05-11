Несколько слов о доходах и пенсиях депутатов Госдумы, которые в 2023 году бьют все рекорды

Интересная жизнь с Vera Star Андрей Макаров. Фото: ptoday.ru Если бы депутаты и чиновники не вляпывались с завидной регулярностью в скандалы и не кичились своей роскошной жизнью, то мы бы большинство из них не знали ни по имени, ни по фамилии.