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Самодельный велосипед, ключ на шее и вестерн, просмотренный 33 раза: как рос актёр Леонид Громов

Самодельный велосипед, ключ на шее и вестерн, просмотренный 33 раза: как рос актёр Леонид Громов

Сегодня Леонида Громова знают как востребованного актёра с десятками ролей, но сам он часто возвращается мыслями в родной Курск.

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