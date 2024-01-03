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Мужчина с мачете попытался отрубить голову работнику кафе в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина попытался отрубить голову работнику кафе при помощи мачете. Как сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, инцидент произошел вечером 2 января во время массовой драки рядом с кафе на улице Замшина.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Народ уже совсем осатанел...
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