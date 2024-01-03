Мужчина с мачете попытался отрубить голову работнику кафе в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина попытался отрубить голову работнику кафе при помощи мачете. Как сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, инцидент произошел вечером 2 января во время массовой драки рядом с кафе на улице Замшина.