Мужчина с мачете попытался отрубить голову работнику кафе в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина попытался отрубить голову работнику кафе при помощи мачете. Как сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, инцидент произошел вечером 2 января во время массовой драки рядом с кафе на улице Замшина.
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