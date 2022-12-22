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Депутат Госдумы рассказал, что при обстреле гостиницы в Донецке погиб один человек

Депутат Госдумы рассказал, что при обстреле гостиницы в Донецке погиб один человек

Депутат Госдумы Алексей Журавлев, находившийся в гостинице «Шеш-Беш» на окраине Донецка во время обстрела, при котором был ранен бывший вице-премьер и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, рассказал, что в ходе обстрела погиб один человек.

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