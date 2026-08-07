Водителям объяснили изменения в ОСАГО с 1 августа 2026 года простыми словами

Автомобилистам простыми словами объяснили, что изменилось в ОСАГО с 1 августа 2026 года. Нововведения затронули порядок возврата денег, оформление европротокола после аварий и процедуру страхования автомобилей, принадлежащих погибшим участникам СВО.
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