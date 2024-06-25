На Землю впервые в истории доставили грунт с обратной стороны Луны

Китайский зонд "Чанъэ-6" доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны В Китае на посадочную площадку Сыцзыванци в районе Внутренняя Монголия приземлился аппарат «Чанъэ-6», который впервые за всю историю доставил на Землю пробы грунта с обратной стороны Луны.