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На Землю впервые в истории доставили грунт с обратной стороны Луны

Китайский зонд "Чанъэ-6" доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны В Китае на посадочную площадку Сыцзыванци в районе Внутренняя Монголия приземлился аппарат «Чанъэ-6», который впервые за всю историю доставил на Землю пробы грунта с обратной стороны Луны.

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