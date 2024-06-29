Сара Мишель Геллар приглянет за стажером Декстером Морганом

Сара Мишель Геллар присоединилась к команде сериала «Декстер: Первородный грех», уверяет Deadline. В приквеле «Декстера» от Paramount+ звезде «Баффи — истребительницы вампиров» досталась гостевая роль Тани Мартин, главы криминалистического отдела полицейского управления Майами, чьим стажером является Декстер Морган в исполнении Патрика Гибсона, заменившего Майкла С.
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