Бороды — брить

Е Пронина

кто 30 лет мешал им сделать, они только и делали что разрушали свои страны ,окунаясь в исламизм? а ,слабо вторым языком для изучения сделать русский??с чего мы им школы строить должны, сами пусть строят, заодно займут своих граждан строительством)заводы им строить-пример Украина, понастроили там и что??