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Бороды — брить

Бороды — брить

Это третий пост подряд на тему борьбы с исламским терроризмом в России, взаимоотношениями с республиками Средней Азии и трудовой миграции.

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Комментарии
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Е Пронина
кто 30 лет мешал им сделать, они только и делали что разрушали свои страны ,окунаясь в исламизм? а ,слабо вторым языком для изучения сделать русский??с чего мы им школы строить должны, сами пусть строят, заодно займут своих граждан строительством)заводы им строить-пример Украина, понастроили там и что??
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11 час.
LD
Leon Dan
Вот это вот &quot;гражданам...., за исключением работающих в религиозных организациях, не разрешено носить «культовую» одежду в общественных местах&quot; очень правильно. У нас так же надо.
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4 час.

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