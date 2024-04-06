Это третий пост подряд на тему борьбы с исламским терроризмом в России, взаимоотношениями с республиками Средней Азии и трудовой миграции.
Бороды — брить
Комментарии
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Е Пронина
кто 30 лет мешал им сделать, они только и делали что разрушали свои страны ,окунаясь в исламизм? а ,слабо вторым языком для изучения сделать русский??с чего мы им школы строить должны, сами пусть строят, заодно займут своих граждан строительством)заводы им строить-пример Украина, понастроили там и что??
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11 час.
LD
Leon Dan
Вот это вот "гражданам...., за исключением работающих в религиозных организациях, не разрешено носить «культовую» одежду в общественных местах" очень правильно. У нас так же надо.
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4 час.
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