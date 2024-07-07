Агропром: элеваторы становятся высокоскоростными

ГК «Август», производитель химических средств защиты растений, построила в Татарстане на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра высокотехнологичный скоростной элеватор.
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