Сотни крокодилов были замечены на улицах мексиканского штата

Проливные дожди, вызванные ураганом "Берил" и тропическим штормом "Альберто", привели к появлению сотен крокодилов в городских районах на севере мексиканского штата Тамаулипас, сообщили федеральные власти.
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