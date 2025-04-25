Мошенники похитили у пенсионеров более 3 миллионов рублей на "праздничных" выплатах

В Москве и Тверском районе мошенники обманули трех пенсионеров на общую сумму более 3,1 миллиона рублей, обещая "праздничные" выплаты и продовольственные наборы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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