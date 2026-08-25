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Царьград

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Дмитрий Малютин: Пермь улучшила благоустройство, прибавив в рейтинге

Дмитрий Малютин: Пермь улучшила благоустройство, прибавив в рейтинге

25 августа завершилось заседание Думы Пермского городского округа седьмого созыва. Дмитрий Малютин отметил, что за пять лет принято более 1300 решений, включая 62 корректировки правил благоустройства, что повысило рейтинг Перми среди городов-миллионников.

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