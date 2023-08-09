Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен провел обсуждение с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль на тему расширения Европейского союза, поддержки Киева и диверсификации энергоисточников.
Блинкен и глава МИД Болгарии обсудили расширение ЕС и помощь Киеву
Комментарии
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Геннадий Бережнов
У Марии Габриэль, на тему расширения Европейского союза и поддержки Киева, память об истории своей страны отсутствует. Время кого лечит, а кого и калечит. Однако мы постоянно обращаемся к народу в надежде его "братских" чувств, а напрасно. Это то что произошло и с народом Окраины, он искалечен, за не большим исключением.
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