Геннадий Бережнов

У Марии Габриэль, на тему расширения Европейского союза и поддержки Киева, память об истории своей страны отсутствует. Время кого лечит, а кого и калечит. Однако мы постоянно обращаемся к народу в надежде его "братских" чувств, а напрасно. Это то что произошло и с народом Окраины, он искалечен, за не большим исключением.