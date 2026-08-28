«Нельзя приближаться»: Лерчек раскрыла, почему вынуждена держать детей на расстоянии из-за «светящегося укола»

Лерчек временно не может обнять детей из-за лечения йодом Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) проходит курс терапии с применением радиоактивного йода, из-за чего ей запрещено подходить к своим детям ближе чем на полтора метра.
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