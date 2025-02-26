Розга ум вострит: как наказывали детей на Руси

Современное общество телесные наказания осуждает, тем более когда речь заходит о детях. А вот наши предки вопросом «пороть или не пороть» не задавались: разногласия возникали лишь в той части, с какой периодичностью это надо делать и какие подручные средства использовать.
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