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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» примет «Интер» в 1-м туре ЛЧ, «Ливерпуль» – «Атлетико», «Галатасарай» Батракова сыграет со «Спортингом». Опубликован календарь общего этапа

УЕФА опубликовал календарь общего этапа Лиги чемпионов -2026/27. В четверг в Монако прошла жеребьевка , по итогам которой каждый из 36 клубов узнал 8 соперников и проведет по 4 игры дома и на выезде.

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