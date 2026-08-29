«Реал» примет «Интер» в 1-м туре ЛЧ, «Ливерпуль» – «Атлетико», «Галатасарай» Батракова сыграет со «Спортингом». Опубликован календарь общего этапа

УЕФА опубликовал календарь общего этапа Лиги чемпионов -2026/27. В четверг в Монако прошла жеребьевка , по итогам которой каждый из 36 клубов узнал 8 соперников и проведет по 4 игры дома и на выезде.
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