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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сильянов про 0:1 от «Динамо»: «Локомотив» играл лучше, чем в прошлом матче, хоть что-то получалось. Но потом этот пенальти... Нелепая ошибка»

Защитник « Локомотива » Александр Сильянов прокомментировал поражение от « Динамо ». В матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ железнодорожники уступили со счетом 0:1.

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