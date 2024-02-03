В Петербурге планируют высадить более четырех миллионов цветов

В 2024 году в Санкт-Петербурге планируют посадить 4,5 миллиона цветочных растений.В рамках этого проекта в городе высадят различные однолетние растения, представленных более чем 67 видами и 100 сортами: гвоздика, астра, тагетес, герань, гибискус, вербена и многие другие.