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Царьград

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Байден делегировал свои полномочия по поддержке Украины и конфискации русских активов

Байден делегировал свои полномочия по поддержке Украины и конфискации русских активов

Президент США Джо Байден отказался от полномочий по поддержке Украины и конфискации русских активов.Теперь этими вопросами будут заниматься американский Минфин и Госдепартамент, указано в сообщении РИА Новости.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Президентский имунитет не убережет от всевышнего. Гореть в аду этому убийце!
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