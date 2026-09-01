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Царьград

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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и проблемы Черного моря

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и проблемы Черного моря

Президент Владимир Путин встретился в Бишкеке с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в рамках саммита ШОС.

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