Мария Захарова отреагировала на появление виртуального сотрудника МИД Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что властям Украины скоро понадобится "массовая генерация" виртуальных спикеров по примеру Виктории Ши - созданной искусственным интеллектом сотрудницы украинского внешнеполитического ведомства.
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