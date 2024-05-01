Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

300 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    По-моему, очень правильно. ( Чтобы Государственная служба "мёдом" не казалась. Вот уйдешь из Депутатов, тогда люби, к...В Госдуме предлож...
  • Лидия Санникова
    Халяву теряют?МИД Таджикистана ...
  • Наталья Романенко
    Минобороны совсем нюх потерялоРЕН ТВ: ущерб по ...

Мария Захарова отреагировала на появление виртуального сотрудника МИД Украины

Мария Захарова отреагировала на появление виртуального сотрудника МИД Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что властям Украины скоро понадобится "массовая генерация" виртуальных спикеров по примеру Виктории Ши - созданной искусственным интеллектом сотрудницы украинского внешнеполитического ведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх