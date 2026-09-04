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Крымская газета

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Бюст Мичурина демонтировали в Одессе, а озеро Онтарио переименовали в Америку: информационный хит-парад

Бюст Мичурина демонтировали в Одессе, а озеро Онтарио переименовали в Америку: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА Как всегда, незаметно закончилось лето и наступил новый учебный год. Неизменным остаётся лишь наш еженедельный выпуск информационного хит-парада #всё_как_есть.

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