Политолог Блохин: Киев хочет сорвать парад Победы для видимости изоляции РФ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Киев хочет сорвать парад Победы в Москве, чтобы создать видимость изоляции России, заявил "Известиям" ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
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