Департамент архитектуры Севастополя проведет аукцион на размещение рекламных конструкций

Департамент архитектуры Севастополя снова объявил открытый аукцион в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Севастополя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии