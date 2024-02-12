Госпитализированный глава Пентагона Остин помещен в отделение интенсивной терапии

Глава Пентагона Ллойд Остин госпитализирован. Его поместили в палату интенсивной терапии. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, причиной госпитализации Остина стали проблемы с мочевым пузырем.
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