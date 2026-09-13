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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Габриэл о незабитом пенальти в финале ЛЧ с «ПСЖ»: «Пробил бы еще раз, если бы мне пришлось – это часть футбола. Получил от болельщиков невероятную поддержку»

Защитник « Арсенала » Габриэл Магальяэс высказался о незабитом пенальти в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

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