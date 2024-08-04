Театр абсурда
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Театр абсурда

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Расскажем, почему бедные русские зря завидуют «богатым» европейцам

Расскажем, почему бедные русские зря завидуют «богатым» европейцам

Многие свято верят, что европейцы живут на широкую ногу, пока мы лишь выживаем. Хотелось бы пофантазировать о благополучии в местах, где нас нет.

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