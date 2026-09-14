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Бернард Бериша: «Если бы я попросил Кадырова дать мне российский паспорт, он бы дал. Дом, нечто столь дорогое, просить нельзя, нас, мусульман, не учили такому»

Бернард Бериша не просил Рамзана Кадырова помочь ему с оформлением гражданства РФ. – У тебя есть дом в Грозном? – Может быть, однажды и будет.

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