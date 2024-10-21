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Дикий Юг - Природа Юга России

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Власти Великобритании изучат возможность назначать уколы от ожирения для безработных, чтобы улучшить ситуацию на рынке труда и в медицине

Власти Великобритании изучат возможность назначать уколы от ожирения для безработных, чтобы улучшить ситуацию на рынке труда и в медицине

Фото: londragazete.com Новости дня за сегодня сообщают, что власти Великобритании рассматривают возможность назначения уколов от ожирения для безработных, что может положительно сказаться на состоянии рынка труда и системы здравоохранения.

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