Комсомольская правда

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Шеф-повар объяснил, почему не стоит есть куриные субпродукты

Шеф-повар объяснил, почему не стоит есть куриные субпродукты

Шеф-повар Сергей Синицын рассказал, какие части курицы лучше не употреблять в пищу. Прежде всего специалист назвал субпродукты, среди которых печень, сердце, желудок, отметив, что именно они принимают на себя весь удар вредителей и химикатов.

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