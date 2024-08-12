Ростехнадзор: возгорание на ЗАЭС не повлияло на безопасность станции

Возгорание башенной градирни Запорожской атомной электростанции (АЭС) в результате удара беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) не повлияло на радиационную безопасность станции.
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