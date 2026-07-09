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Zeekr 9X врезался в столб на автопилоте: проблема с круглым профилем опоры

Zeekr 9X врезался в столб на автопилоте: проблема с круглым профилем опоры

Китайские государственные СМИ выпустили сюжет о жалобе владельца Zeekr 9X после того, как его полноразмерный кроссовер на новой энергии (NEV) столкнулся с телефонным столбом в режиме ассистированного вождения.

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