Минздрав изъял канцерогенный формальдегид из салонов в 9 городах

После поступившего в Министерство здравоохранения сообщения о возможном использовании канцерогенного вещества формальдегид в средствах для выпрямления волос EMMA FLEX, применяемых в сети салонов «Мерказ ха-Халакот», сегодня министерство провело масштабную инспекцию в девяти филиалах сети в Нетании, Холоне, Тель-Авиве, Йехуде, Кфар-Сабе, Петах-Тикве, Реховоте, Ришон ле-Ционе и Рамле .
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