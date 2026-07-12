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Московский комсомолец в Израиле

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Минздрав изъял канцерогенный формальдегид из салонов в 9 городах

Минздрав изъял канцерогенный формальдегид из салонов в 9 городах

После поступившего в Министерство здравоохранения сообщения о возможном использовании канцерогенного вещества формальдегид в средствах для выпрямления волос EMMA FLEX, применяемых в сети салонов «Мерказ ха-Халакот», сегодня министерство провело масштабную инспекцию в девяти филиалах сети в Нетании, Холоне, Тель-Авиве, Йехуде, Кфар-Сабе, Петах-Тикве, Реховоте, Ришон ле-Ционе и Рамле .

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