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Приставы ищут Мистера Кредо: певец "накатал" штрафов на 50 тысяч рублей

Приставы ищут Мистера Кредо: певец "накатал" штрафов на 50 тысяч рублей

Нарушение исполнителя "Чудной долины"накапливаются с каждой неделей. Он разъезжает по Москве, Кубани и Дону.

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