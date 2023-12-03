70 незрячих приняли участие в Спортивном фестивале: мероприятие, организованное Кишиневской примэрией

По сообщению Кишиневской примэрии, более 70 незрячих людей с разным уровнем спортивного мастерства из территориальных организаций ОА ОСМ, спортивных клубов муниципия Кишинев и населенных пунктов Республики Молдова приняли участие сегодня, 2 декабря, в Спортивном фестивале, посвященном Международному дню людей с ограниченными возможностями (голбол, шахматы, шашки).
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