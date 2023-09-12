Россия сожалеет, что ООН умалчивает об ответственности Запада в Афганистане

Россия сожалеет, что специальный докладчик ООН по ситуации в Афганистане Ричард Беннетт в своем докладе не говорит об ответственности Запада за нынешнюю ситуацию в Афганистане, заявил третий секретарь дипмиссии РФ при ООН в Женеве Руслан Строганов.