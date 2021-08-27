«Иногда слышна стрельба»: Шугалей оценил происходящее в Кабуле

Жители столицы Афганистана не боятся идти на контакт и рассказывают о происходящем в Кабуле. Это дает возможность осуществить одну из главных задач визита в страну — «разобраться — где фейк, а где — правда в Афганистане сегодня», подчеркнул Шугалей.