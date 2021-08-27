Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Иванов
    Улучшите жизнь украинцам, а не занимайтесь ерундой.Кулеба: Киев може...
  • Стас Гулинов
    Прививаться!!!Более 44 тысяч че...
  • Дормидонт Тритатулькин
    Не хотели верить создателям фильма "Солнцепёк" пускай теперь не верят создателям ЭТОГО "Солнцепёка"...Российские инжене...

«Иногда слышна стрельба»: Шугалей оценил происходящее в Кабуле

«Иногда слышна стрельба»: Шугалей оценил происходящее в Кабуле

Жители столицы Афганистана не боятся идти на контакт и рассказывают о происходящем в Кабуле. Это дает возможность осуществить одну из главных задач визита в страну — «разобраться — где фейк, а где — правда в Афганистане сегодня», подчеркнул Шугалей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх