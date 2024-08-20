20 + малышат, которые такие перлы выдают, что все под стол катятся

Дети — это неиссякаемый источник любви и хорошего настроения. Ну, в 99% случаев. Но, как говорится, этот 1%! Порой из их уст вылетают такие сентенции, что не знаешь, то ли смеяться, то ли гордиться, то ли прятаться от стыда куда подальше.