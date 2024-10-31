Анастасия Волочкова сообщила в своих социальных сетях о том, что планирует покинуть свой шикарный особняк.
Волочкова заявила, что переезжает жить в избушку
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
А ХВАТИТ МЕСТА НОГИ РАСТОПЫРИТЬ ??? ТЫ ВНАЧАЛЕ ВСЕ ИЗМЕРЬ !!! ДЛИНУ СВОИХ КОПЫТ И РАЗМЕРЫ ИЗБУШКИ !!
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13 час.
Иван Иваныч
Эх, Волочкова, уж не трать зря время, не в избушку, а в психушку переезжай, причем- немедленно! Есть надежда, а может что всё ещё не так безнадежно, как видится со стороны...Опять же медицина многого достигла.
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12 час.
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