Потерянные ножницы стали причиной закрытия аэропорта в Японии

Оказались задержаны 200 рейсов, ещё 36 отменены вовсе.фото: wikipedia.org--> В японском Новом аэропорту Титосе на Хоккайдо (Япония) оказались задержаны 200 рейсов, ещё 36 отменены вовсе из‑за пропавших ножниц в одном из магазинов.