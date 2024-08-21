Потерянные ножницы стали причиной закрытия аэропорта в Японии

Оказались задержаны 200 рейсов, ещё 36 отменены вовсе.фото: wikipedia.org--> В японском Новом аэропорту Титосе на Хоккайдо (Япония) оказались задержаны 200 рейсов, ещё 36 отменены вовсе из‑за пропавших ножниц в одном из магазинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии