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Царьград

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В Самаре городские УК оштрафовали почти на 300 тысяч рублей

В Самаре городские УК оштрафовали почти на 300 тысяч рублей

Управляющие компании получили штраф после проверок.С 1 декабря в Самаре ежедневно проверяют, как содержатся придомовые территории.

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