НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КУАТ
    Ранний дайджест.«Краснодар» – зим...
  • Анфиса Иванова
    Президент " Урала", а вы сериал-то смотрели?!  Я посмотрела.  И скажу - правды там о временах с 70-х по 90-е включите...Президент «Урала»...
  • Аким Воземчук
    При Слуцком люди стали путать  ЛДПР с ЛГБТ .Ну думать никому не запрещено ,так в чем проблема Леонид???Леонид Слуцкий: «...

Сперцян про гол «Краснодара» в матче с ЦСКА: «Наша версия лучше, чем у «Ливерпуля» с Трентом»

Сперцян про гол «Краснодара» в матче с ЦСКА: «Наша версия лучше, чем у «Ливерпуля» с Трентом»

«Быки» одержали победу со счетом 1:0 в 18-м туре Мир РПЛ, забив победный гол на 90-й минуте. Эдуард Сперцян быстро разыграл угловой, отдав пас низом на набежавшего Никиту Кривцова, которого никто из игроков ЦСКА не успел накрыть, и 21-летний хавбек «Краснодара» пробил Игоря Акинфеева, ударив в ближний угол.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх