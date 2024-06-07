Правительство Германии рассказало о подготовке к возможной войне с Россией

Власти Германии разработали план на случай крупномасштабного вооружённого конфликта с Россией. Как пишут Известия, среди положений стратегии — переброска войск НАТО на восточный фланг страны, переоборудование подвалов и станций метро в бомбоубежища, а также переориентация производств на оборонные нужды.